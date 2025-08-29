A Dama da Louça, escultura que se tornou um dos maiores símbolos culturais da Região Metropolitana de Curitiba, desembarca em Araucária neste sábado (30), das 10h às 18h, no Parque Cachoeira. A passagem pela cidade faz parte do roteiro de divulgação da 32ª Feira da Louça de Campo Largo, evento que será realizado de 04 a 14 de setembro no City Center Outlet Premium.

A primeira parada da Dama da Louça ocorreu no último domingo (24), na Feirinha do Largo da Ordem, em Curitiba. Nesta semana, a escultura também esteve presente no evento de lançamento do Território Turístico Rotas do Pinhão, promovido pelo Governo do Paraná no Centro de Eventos Prefeito Emídio Pianaro Júnior, em Campo Largo, reforçando a importância do evento e sua relação com a cultura local.

Criada em 2024 para divulgar a Feira da Louça de Campo Largo, a obra é assinada pelo artista plástico campo-larguense Toto Lopes e é composta por cerca de 300 pratos, totalizando quase 500 kg de estrutura. Nenhum prato se quebrou ou lascou durante o transporte em mais de um ano de escultura, o que também reforça sobre a durabilidade das louças produzidas na cidade.

A Dama da Louça visa agregar arte ao evento, reconhecer o processo artesanal das louças e valorizar os artistas e artesãos locais. Neste ano, a obra homenageia especialmente as mulheres que atuam nas fábricas, responsáveis por grande parte da produção e decoração das peças. “A Dama da Louça foi um ícone no ano passado e passou por várias cidades deixando seu legado. Trabalhar nela novamente foi um grande desafio, pois precisava transformá-la sem perder a essência. Busquei valorizar a delicadeza da mulher, a artista que trabalha nas fábricas, que é a essência da casa, trazendo harmonia, carinho e equilíbrio”, explica Toto Lopes.

A 32ª Feira da Louça será realizada de 04 a 14 de setembro no City Center Outlet Premium, reunindo cerca de 70 expositores em mais de 6 mil m². Além de louças, utensílios domésticos, decoração, artesanato e serviços, o evento contará com espaços ampliados, proporcionando mais conforto e variedade aos visitantes. A expectativa é superar os 180 mil participantes, ultrapassando o recorde anterior de 160 mil pessoas.

Neste ano, a Feira da Louça também traz mais uma novidade, o Feira da Louça Gourmet, segmento gastronômico do evento, com aulas-show chefes convidados e influenciadores de gastronomia, além de palestras.

O City Center oferece estacionamento gratuito para quase três mil veículos, praça de alimentação completa, espaço kids com recreadores e mais de 100 lojas nacionais e internacionais com ofertas especiais para o período da feira. O evento tem patrocínio da Prefeitura Municipal de Campo Largo, Sistema Fiep, Sanepar, Sistema Fecomércio PR, Sebrae, Caixa Econômica Federal, Fomento Paraná e BRDE, com apoio da Secretaria de Turismo do Estado do Paraná e promoção da RPC.

Serviço:
32ª Feira da Louça
Local: City Center Outlet Premium – Rua João Bertoja, nº 1995 – Itaqui de Cima, Campo Largo.
Quando: De 04 a 14 de setembro
Horário: Dia 04 acontece a cerimônia oficial às 16h e funcionamento das 17h às 22h e do dia 05 a 14 das 10h às 22h.
Entrada e estacionamento gratuitos.
Siga: Instagram @feiradalouca e no Facebook @feiradaloucacampolargo.