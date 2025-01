A fila andou! Secretaria de Saúde coloca em dia exames de ultrassonografia obstétrica

Antes do término do primeiro mês de gestão, a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) conseguiu colocar em dia a fila de espera por exames de ultrassonografia obstétrica. Foram 477 procedimentos marcados pela rede pública de saúde nesse período

Para conseguir fazer com que a fila andasse, a central de regulação ambulatorial da SMSA montou uma força-tarefa junto aos prestadores desse serviço para atender todas as gestantes. Foi a primeira ação do programa Tempo de Cuidar Araucária, instituído recentemente pela pasta.

Ainda conforme a Secretaria de Saúde, algumas gestantes já foram avisadas sobre a data do exame e o realizaram outras serão notificadas nos próximos dias. “Sabemos que a fila de espera é renovada diariamente, mas é essencial celebrar cada conquista. Essa vitória reforça o nosso compromisso com a saúde e o bem-estar das mulheres gestantes do nosso município. Seguiremos trabalhando para garantir um SUS mais eficiente e acolhedor para todos”, comemora a coordenadora da Central de Regulação Ambulatorial, Simone Maria Machado dos Santos.