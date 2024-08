A musicalização como expressão e valorização cultural na Educação Infantil

A música tem um papel fundamental na formação da identidade cultural de um povo, sendo capaz de expressar valores, crenças e costumes de uma sociedade. Nesse sentido, a música ajuda a manter viva a memória coletiva de diferentes povos na sociedade, transmitindo de geração em geração as histórias, lendas, costumes e mitos que fazem parte de suas culturas locais. A educação infantil, neste contexto, é um ambiente que proporciona às crianças o contato com diferentes culturas. Um espaço de valorização, apreciação e trocas interculturais, compreendendo esse processo, com base em Saviani (2011), como “o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens” (SAVIANI, 2011, p. 13).

Enquanto uma linguagem e expressão artística, a música permite que a criança expresse suas emoções e sentimentos, criando um canal de comunicação e expressão, tornando-a um importante elemento para a formação integral e em sua construção do saber, contribuindo com a concentração, memória, coordenação motora e a socialização. Bréscia destaca que “a música é uma linguagem universal, estando presente em todos os povos, independentemente do tempo e do espaço em que se localizam” (2003, p. 25).

Desde muito cedo as crianças convivem com a música e, no âmbito da educação infantil, têm a possibilidade de brincar e aprender ao conhecerem diferentes estilos musicais, ritmos e culturas. Contexto que promove a diversidade cultural e amplia o repertório musical, estimulando a apreciação e sensibilidade estética.

Além disso, promove a dialética entre diferentes culturas, experiências e conhecimentos. Cenário que proporciona às professoras e professores a promoção da valorização de culturas e histórias muitas vezes apagadas e esquecidas em nossa sociedade. Por exemplo, na cultura indígena brasileira, a música é usada para celebrar rituais religiosos e festas tradicionais. As canções são passadas de pai para filho e ajudam a manter viva a tradição oral dos povos indígenas. Da mesma forma, na cultura africana, a música é usada para contar histórias e transmitir valores importantes para a comunidade, pois as músicas são muitas vezes acompanhadas por danças tradicionais que ajudam a preservar as tradições culturais africanas.

Em suma, por meio da música, os pequenos desenvolvem habilidades como ritmo, melodia e harmonia, enquanto são incentivados a explorar e respeitar as distintas manifestações culturais. Esse processo não só enriquece o repertório cultural das crianças, mas também fortalece sua identidade e promove a inclusão, ao reconhecer e valorizar a riqueza das diversas culturas presentes na sociedade.

Edição n.º 1427.