A Secretaria de Educação deseja aos profissionais e estudantes um excelente ano letivo!

Um misto de alegria, animação, ansiedade e insegurança, são alguns sentimentos das famílias e das crianças/estudantes na expectativa do retorno das aulas para o ano letivo de 2023! Afinal, as crianças precisam lidar com novos professores, novos colegas e um ambiente muitas vezes novo, além dos conteúdos, e os professores, muitas vezes, uma nova escola e uma nova turma!

A meta da Rede Municipal de Ensino é “Toda criança na escola e aprendendo”!

As 75 unidades educacionais da Rede Municipal de Ensino de Araucária estão se preparando para o retorno das quase 18 mil crianças/estudantes no próximo dia 06 de fevereiro. Ao todo são 823 professores da Educação Infantil, 1.194 professores de docência I, 227 professores de docência II e 156 professores pedagogo, além dos profissionais terceirizados: 191 merendeiras, 342 profissionais de apoio da limpeza, 94 inspetores, 12 lavadores de roupas e 35 auxiliares de biblioteca, todos prontos para receber a comunidade escolar com profissionalismo e dedicação!

Enquanto Secretaria de Educação, contamos sempre com essa importante parceria da escola e da família para o desenvolvimento dos nossos pequenos araucarienses. São muitas as ações que potencializam o trabalho de todos os nossos profissionais, no entanto, é extremamente importante a parceria, participação e engajamento das famílias para que a responsabilidade com as nossas crianças/estudantes seja compartilhada e os resultados satisfatórios visando sempre a uma sociedade cada vez melhor.

Começar o ano letivo com a parceria das famílias e o compromisso com a educação é o que mais almejamos. Os pais devem participar ativamente da educação de seus filhos, tanto em casa quanto na escola, e devem envolver-se nas tomadas de decisões e em atividades voluntárias, sejam esporádicas ou permanentes, dependendo de sua disponibilidade. Cada escola, no entanto, em conjunto com os pais, deve encontrar formas peculiares de relacionamento que sejam compatíveis com a realidade de pais, professores, estudantes, direção, a fim de tornar este espaço físico e psicológico um fator de crescimento e de real envolvimento entre todos envolvidos neste contexto (DESSEN; POLONIA, 2007).

O diálogo é a chave para uma relação de sucesso, seja entre a unidade educacional e família, os estudantes e seus professores, sempre com respeito, profissionalismo e compromisso.

Que tenhamos, na Educação de Araucária, um 2023 próspero e feliz!