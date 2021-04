Acesso a Curitiba pela ponte da Caximba ficará bloqueado a partir desta segunda-feira, 5 de abril

Os moradores de Araucária que vão a Curitiba pelo bairro Campina da Barra, cruzando a ponte sobre o Rio Barigui, na Caximba, precisam ficar atentos: a partir desta segunda-feira, 5 de abril, a Prefeitura de Curitiba bloqueará a rua Francisca Beraldi Paolini (nome da via logo após a ponte) para passagem de veículos.

De acordo com a Secretaria Municipal de Comunicação Social de Curitiba, a intervenção será necessária para a implantação de galeria de águas pluviais numa extensão de 300 metros para atender o sistema de drenagem daquela via e, assim, evitar alagamentos em períodos chuvosos. O bloqueio se iniciará exatamente na ponte que faz divisa entre os municípios de Araucária e Curitiba e segue até a Rua Delegado Bruno de Almeida, no bairro Campo do Santana. A previsão da Prefeitura de Curitiba é que as obras na região durem quatro meses, sendo que durante todo esse período o tráfego na região ficará prejudicado. O únicos veículos que terão permissão para circular pelo local são os ônibus do transporte coletivo. No caso de Araucária, a linha Vila Juliana.

Na prática, para os motoristas de Araucária, a opção de acesso a Curitiba e Fazenda Rio Grande pela Caximba deixará de existir enquanto as obras estiverem em andamento.