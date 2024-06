ACIAA realizará palestra gratuita voltada para pequenos empreendedores locais nesta quarta (12)

Nesta quarta-feira, 12 de junho, a Prefeitura de Araucária, em parceria com o Sebrae, irá realizar uma palestra gratuita das 8h às 10h na sede da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Araucária (ACIAA).

O tema da palestra é “ESG para pequenos negócios”, que irá abordar sobre estratégias na integração de prática ESG, sendo esta uma sigla em inglês para ‘sustentabilidade ambiental, social e governança corporativa’.

O evento é direcionado para pequenos empreendedores locais, que terão acesso a um conteúdo que abrange avaliação, desenvolvimento de ações e monitoramento contínuo de práticas sustentáveis. As estratégias possuem o objetivo de preservação dos recursos naturais, uso eficiente e conformidade com critérios de sustentabilidade estabelecidos por órgãos responsáveis.

A inscrição pode ser efetuada através do link. A Prefeitura ressalta que o participante deve preencher com as informações corretas e completas, já que serão usadas para a confirmação de presença e para que o certificado de participação seja gerado.

Serviço

A Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Araucária (ACIAA) está localizada na Rua João Pessoa, nº 145, no Centro. Para mais informações, ou em caso de dúvida, entrar em contato com o número (41) 3614-1516 ou com o WhatsApp (41) 3614-1770.