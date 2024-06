Acidente entre um carro e um caminhão resultou na morte de um dos motoristas na última sexta-feira (21)

Na última sexta-feira, um grave acidente aconteceu no quilômetro 160 da Rodovia do Xisto, próximo a Escola João Sperandio, no Rio Abaixinho. Este ponto específico da rodovia, que dá acesso à região do Campo Redondo, é conhecido por seu histórico de acidentes fatais. O acidente de sexta-feira aconteceu entre um carro e um caminhão, resultando na morte do motorista do carro.

A vítima foi identificada como Paulo Sérgio de Oliveira, de 48 anos, que era eletricista, Paulo Sérgio perdeu a vida no local do acidente, seu sepultamento foi realizado no domingo (23), no Cemitério Municipal Mariental, na Lapa, onde familiares e amigos prestaram suas homenagens.

Os moradores da região tem, há tempos, solicitado melhorias no acesso para garantir mais segurança e evitar novos acidentes. Existe, inclusive, uma previsão para a construção de um viaduto a partir do terceiro ano da concessão da rodovia, que atualmente está no primeiro ano.