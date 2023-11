Três pessoas ficaram feridas em um grave acidente ocorrido por volta das 16h deste domingo (05/11), na alça de acesso da BR 476 (Rodovia do Xisto) para a PR 423.

Uma das vítimas, do sexo feminino, que estava na garupa da moto, teve uma fratura no quadril e seu estado era considerado gravíssimo, com risco de morte.