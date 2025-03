A Capela São José e Nossa Senhora da Luz deu início às celebrações em homenagem a São José. A programação inclui a Novena de São José, de 7 a 15 de março, seguida pelo Tríduo nos dias 16, 17 e 18. A grande celebração acontece no dia 19 com a Santa Missa em louvor ao Santo. No dia 23, a comunidade se reunirá para um almoço de confraternização. Convites e doações podem ser feitos diretamente com a capela.