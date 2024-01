Acidente na Marcelino Jasinski com João Besciak

Outro acidente foi registrado na noite desta sexta-feira, 12 de janeiro, no cruzamento das ruas Marcelino Jasinski com João Besciak, no Jardim São Sebastião.

A câmera do site araucariaonline.com.br registrou o exato momento em que um carro vem pela Marcelino sentido BR e vira à esquerda na Besciak. O motociclista que vinha sentido bairro pela Marcelino não consegue frear e acerta em cheio o carro.

Apesar da força do impacto e de ter virado uma cambalhota no ar, o condutor da moto teve apenas ferimentos leves.