ACUPUNTURA Para você entender

O que é acupuntura?

E uma técnica milenar de origem chinesa que consiste na colocação de agulhas em pontos definidos do corpo, chamados pontos de acupuntura, para obter efeito terapêutico em diversas doenças.

Como funciona?

Através da colocação de agulhas extremamente finas (quase da espessura de um cabelo) em determinados pontos do corpo onde há uma grande concentração de ramos nervosos afim de estimulá-los por conexão com o sistema nervoso central (terminações nervosas que se ligam à medula espinhal e cérebro) afim de promover a liberação de substâncias (neurotransmissores e hormônios) com a finalidade de aliviar processos dolorosos e ajudar na recuperação do equilíbrio das funções corporais.

É perigoso? Dói?

Não é perigoso, desde que feita por médico especializado, utilizando da técnica correta, material adequado e com diagnóstico preciso. Vale ressaltar que a acupuntura e uma especialidade médica regulamentada por lei já há alguns anos no Brasil.

Não é dolorosa o que ocorre e um pequeno desconforto na hora e no local da inserção porem totalmente suportável.

4) Quais são as doenças tratadas pela acupuntura?

Desde 1979 a Organização Mundial de Saúde editou uma lista de doenças que podem ser tratadas por acupuntura baseada em resultados de diversos trabalhos científicos comprovando sua eficácia, tais como: distensões musculares, dores lombares e cervicais, ciatalgias, tendinites, fibromialgia, artroses, dores articulares, cefaleias, enxaquecas, quadros alérgicos, rinites, zumbidos, constipação intestinal, gastrites, depressão, ansiedade, insônia, tensão pré-menstrual, menopausa, tabagismo, enjoos da gestação, mal estar e vômitos de pós-operatório, dores causadas por tumores, reações adversas a tratamento com químio e radioterapia, etc.

5) O tratamento é longo?

A duração do tratamento depende da doença a ser tratada. Doenças agudas requerem número menor de sessões já as crônicas necessitam de mais sessões. As sessões podem ser feitas semanais, quinzenais ou mensais, dependendo da doença e do estado geral do paciente.

6) Qual a duração da sessão?

Em média cada sessão de acupuntura dura de 20 a 30 minutos

7) Os convênios dão cobertura?

Sim os convênios dão cobertura uma vez que e uma especialidade médica porém, tem que ser realizada por profissional médico especializado e credenciado ao convênio

8) Fazendo acupuntura pode parar outros medicamentos?

Em alguns casos pode, desde que com acompanhamento e autorização médica. Em outros casos a dosagem dos medicamentos pode ser reduzida gradualmente. E em outros a acupuntura entra como um recurso terapêutico associado aos tratamentos convencionais. Tudo depende de uma avaliação e acompanhamento rigoroso do paciente e da doença que vem sendo tratada. Ressaltando que a acupuntura não substitui outros tratamentos médicos principalmente em patologias onde são necessários procedimentos cirúrgicos ou nos casos das doenças infecciosas. A acupuntura pode ser realizada como um recurso terapêutico associada sempre a todos os outros recursos terapêuticos que a medicina atual dispõe sempre objetivando o que há de melhor indicado para cada patologia e para cada doente.

Publicado na edição 1252 – 11/03/2021

Texto: Dra. Geysa Pinto Merlin – CRM 13.580 – CLÍNICA IMA