Agride esposa e acaba apanhando dos clientes da lanchonete

Bater em mulher já é uma covardia, e quando a agressão acontece na frente de várias pessoas, é ainda pior. Porém o agressor, quando quer bancar o machão de cozinha, nem sempre se dá bem. Foi exatamente isso que aconteceu com um homem que bateu na ex-mulher dentro de uma lanchonete localizada na avenida Victor do Amaral, no Centro. Ele acabou apanhando dos clientes do estabelecimento, que saíram em defesa da vítima. O fato aconteceu no início da madrugada de domingo, 5 de setembro, e o homem acabou sendo preso pela Guarda Municipal.

A mulher já tinha medida protetiva contra seu ex-companheiro, e o teria encontrado por acaso no estabelecimento, onde acabou sendo agredida. Segundo ela relatou à equipe, quando seu ex a viu, começou a xingá-la e partiu pra cima, lhe desferindo chutes e a derrubando no chão. Nesse momento, populares o seguraram e o agrediram.

A GM encaminhou o homem primeiramente até a UPA, e posteriormente o apresentou na Delegacia de Araucária, para que ele pudesse responder pelas agressões.

Publicado na edição 1278 – 09/09/2021