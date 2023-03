Ainda tá na luta por um emprego? Agência do Trabalhador liberou novas vagas!

A Agência do Trabalhador de Araucária está divulgando novas oportunidades para quem ainda está fora do mercado de trabalho. São diversas áreas e níveis de escolaridade que estão disponíveis para os moradores interessados em trabalhar aqui no município.

Lembrando que a distribuição das senhas para atendimento no Sine/SMTE é realizada diariamente por ordem de chegada. De segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h e das 13h às 16h30 na sede da Secretaria de Trabalho e Emprego (Rua Álvaro Linhares Ehlke, 333 — Sabiá). É possível conferir todas as oportunidades no Sine ou no portal da Prefeitura (CLIQUE AQUI).

Confira algumas das vagas disponíveis

Ajudante de Pintor

Analista de RH

Atendente de Loja

Atendente de Telemarketing

Auxiliar Administrativo

Auxiliar de Cobrança

Auxiliar de Cozinha

Auxiliar de Escrituração Fiscal

Auxiliar de Estoque

Auxiliar de Impressão em Flexografia

Auxiliar de Lubrificador de Veículos

Auxiliar de Mecânico

Auxiliar de Produção

Auxiliar de Qualidade

Auxiliar Técnico de Instalações Eletromecânicas

Biomédica

Borracheiro

Chapeiro

Colchoeiro

Corretor de Imóveis

Eletricista

Engenheiro de Instrumentação

Gerente de Supermercado

Mecânico de Automóvel

Meio Oficial Ferramenteiro

Meio Oficial Torneiro Mecânico

Meio Oficial Fresador

Mestre de Obras

Motorista Entregador

Operador de Empilhadeira

Operador de Máquina

Operador de Motoniveladora (patrola)

Operador de Retroescavadeira

Operador de Rolo de Pneus

Pedreiro

Pintor

Professor de Enfermagem Ensino Superior

Programador de Transportes Rodoviários

Projetista Junior

Psicólogo

Rasteleiro de Asfalto

Representante Comercial

Soldador

Técnico de Segurança do Trabalho

Técnico em Eletromecânica

Técnico em Eletrônica

Técnico em Plástico

Torneiro Mecânico

Vendedor Externo

Vendedor Interno

Vagas PCD