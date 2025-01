Na noite do dia 31 de dezembro, por volta das 20h, a cachorrinha Mia, da raça Shih Tzu, desapareceu nas proximidades do mercado Harger, no bairro Vila Nova.

Mia é uma cachorrinha de porte pequeno, com pelos claros mesclados entre cinza e branco, e estava tosada no momento do desaparecimento. Ela é um animal extremamente dócil, mas pode estar assustada por conta dos fogos de artifício do ano novo. A família está preocupada e pede a ajuda da comunidade para localizá-la. Caso você tenha acolhido ela ou tenha alguma informação sobre o paradeiro, entre em contato com o telefone (41) 99550-4653.