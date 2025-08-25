No final da tarde de sábado, 23 de agosto, um cachorrinho da raça buldogue francês desapareceu de sua casa, localizada na Rua Mara Hitener, no bairro Boqueirão.

O doguinho atende pelo nome Teddy, possui 1 ano e meio e é de porte pequeno/médio. Seus pelos são curtos e da cor preta, com uma mancha branca no peito.

A família está desesperada à sua procura, porque ele pertence a uma criança que está sentindo muito a sua falta e acabou ficando doente. Para qualquer informação sobre o paradeiro do cachorrinho Teddy, entrar em contato com a Greice pelo número (41) 99947-8831, ou com a Carla pelo número (41) 99813-6476.