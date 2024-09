Ajude a encontrar o pinscher Scooby! O cãozinho desapareceu no Fazenda Velha

Família está desesperada a procura de cachorrinho que desapareceu na última quarta-feira, 18 de setembro, na rua Arcione Cantador Grabowski, no bairro Fazenda Velha.

O cãozinho atende pelo nome de Scooby, tem 7 anos e é da raça pinscher. De acordo com informações dos tutores, ele acabou fugindo de casa pelo portão. Ele não estava usando roupinha e nem coleira quando sumiu.

Foto: Divulgação

O Scooby é de porte pequeno e seus pelos são curtos e pretos, com a coloração marrom nas patinhas e no queixo. Além disso, ele também possui uma macha no pescoço. O cãozinho não é castrado e não possui chip de identificação.

Para mais informações sobre o paradeiro do cachorrinho Scooby, entrar em contato com os tutores pelos números (41) 99638-7929, (41) 98487-3763 e (41) 99662-4720.