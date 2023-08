Ajude a pagar o tratamento do gatinho Oreon, que sofre de infecção urinária

Há cerca de dois anos, o gatinho Oreon procurou ajuda em frente à casa de uma moradora de Araucária. Ela relata que o bichaninho apareceu com alguns ferimentos na parte traseira, e que inicialmente apenas o recolheu para curá-lo, com a intenção de doá-lo depois. Porém, acabou descobrindo que Oreon tem uma doença urinária, ele teve que fazer inúmeros exames, consultas, internações e remédios, e a atual proprietária não tem mais condições de pagar as despesas.

Essa não seria a primeira vez que Oreon contraiu infecção urinária, na ocasião anterior a tutora disse que lutou para pagar todo o tratamento e conseguiu os recursos, situação que não ocorreu dessa vez. Possivelmente Oreon precisará realizar uma cirurgia de bexiga, além da probabilidade de o tratamento ser muito longo.

Devido a esta situação, a moradora está pedindo ajuda para pagar as dívidas do tratamento, caso contrário, não terá condições de ajudar na cura do gatinho. Para mais informações é só entrar em contato com o número (41) 99556-9916.