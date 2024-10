Alemanha volta a erguer a taça da Copa do Mundo após 9 anos de jejum

A Alemanha conquistou o bicampeonato da Copa do Mundo do Araucária Clube de Campo, após 9 anos de jejum – o time foi campeão da 1ª edição, em 2015. A 8ª edição do campeonato começou em março deste ano e teve sua grande final no domingo (22/09). A Dinamarca chegou invicta à final, porém acabou perdendo de virada para a Alemanha, que no último lance da partida marcou o gol do desempate e fechou o placar em 2X1.

O time campeão fez uma campanha estável na competição, de um total de 14 jogos, contabilizou sete vitórias, quatro empates e três derrotas, o que também totalizou 43 gols marcados e 38 gols sofridos.

De acordo com a comissão organizadora, cerca de 500 pessoas prestigiaram a disputa do título, que ao final contou com um almoço de premiação. Buda, da Dinamarca, foi eleito o goleiro menos vazado, e Gema, da Alemanha, conquistou o troféu de artilheiro da competição.

A oitava edição da Copa do Mundo do Araucária Clube de Campo foi a maior de todas até aqui, com a participação de 10 seleções: Alemanha, Argentina, França, Holanda, Uruguai, Polônia, Itália, Dinamarca, Espanha e Brasil.

