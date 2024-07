Alex Witkovski é convocado para as Paralimpíadas de Paris

A longa dedicação ao esporte e o árduo trabalho feito nos últimos três anos foram recompensados para o paratleta araucariense Alex Witkvoski. Ele acaba de ser convocado para os Jogos Paralímpicos de Paris 2024, que vão acontecer de 28 agosto a 09 de setembro.

O anúncio oficial com os nomes dos representantes do país foi feito ontem, dia 25 de junho, pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).

Esta será a sua segunda Paralimpíada, ele também defendeu a Seleção Brasileira em Tóquio, em 2021. “Eu sempre falo que ser um atleta paralímpico não é nada fácil. Nos últimos três anos tive que abrir mão de muita coisa pessoal para conseguir esta convocação. Abri mão de muitos momentos familiares, com minhas filhas principalmente, perdi datas comemorativas e infinitas coisas para poder viver este momento. Toda essa abdicação é o lado ruim de ser atleta do alto rendimento, mas tudo valeu a pena e deu certo, porque estou convocado”, comemora Alex.

Ele afirma que alimenta as melhores expectativas possíveis para os Jogos de Paris, considerado o maior evento esportivo do mundo. “Minha expectativa está maior de quando fui para os Jogos de Tóquio 2021, isso porque nossa seleção atual está muito mais preparada e tenho certeza que desta vez traremos a tão sonhada medalha paralímpica para casa”, confia o paratleta.

Antes de ir para Paris, Alex irá representar a cidade de Araucária em outras competições estaduais e internacionais. No final do mês, ele viaja para Blumenau com seu clube, o Círculo Militar do Paraná, onde irá disputar a 2ª etapa do Campeonato Regional de Voleibol Sentado. Sem tempo para descansar, no dia 03 de julho, ele embarca para a Holanda com a Seleção Brasileira, para disputar o Torneio Holandês. “Esse torneio na Holanda já será uma preparação para os Jogos Paralímpicos e será muito importante porque sete das oito seleções que irão para Paris também estarão na Holanda. O campeonato será do mais alto nível mundial”, conta.

Witkvoski agradece todos os seus familiares e amigos, por sempre o apoiarem no esporte. “Também agradeço a vocês do Jornal O Popular por sempre me apoiarem com as divulgações, desde 2017, quando iniciei minha carreira esportiva. Vocês fazem parte desta história incrível que estou escrevendo”.

Edição n.º 1421