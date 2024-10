Alguns serviços públicos terão horários de atendimento alterados nos feriados desta semana

A Prefeitura de Araucária divulga as alterações que ocorrerá no horário de atendimento em alguns serviços públicos nos feriados desta semana. Nesta quarta-feira, 30 de outubro, será um feriado municipal, onde se comemora o Dia de Nossa Senhora dos Remédios, padroeira de Araucária. No sábado, 02 de novembro, será um feriado nacional, sendo o Dia de Finados.

Paço Municipal

Atendimento suspenso em ambos os dias, no dia 30 por ser feriado e no dia 02 por ser sábado.

Transporte Coletivo

Os ônibus da TRIAR vão operar no dia 30/10 com horário de dia útil, e dia 02/11 com horário de domingo.

Limpeza Pública

Os horários não serão alterados, a coleta ocorrerá normalmente.

Guarda Municipal e Trânsito

Os atendimentos não serão alterados.

Escolas e CMEIS

De acordo com o calendário da Educação para o ano de 2024, as instituições de ensino estarão fechadas na quarta-feira. Não haverá atendimento no dia 02/11 por ser final de semana.

Unidades Básicas de Saúde (UBS)

Não haverá atendimento no dia 30/10. E por ser sábado, as unidades estarão fechadas no dia 02/11.

Urgência e Emergência

Os serviços de urgência e emergência, como UPA, SAMU/Centro de Remoção de Pacientes, HMA e PAI, estarão atendendo normalmente.

Assistência Social

As unidades de acolhimento institucional de famílias; unidade de acolhimento institucional de criança e adolescente; Casa de Passagem; Conselho Tutelar, em regime de plantão; Abordagem Social 24h; plantão técnico social; Família Acolhedora, em regime de plantão, não terão alteração no horário de atendimento.