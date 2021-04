Alunos da Escola Jacomel serão transferidos para o Ibrahim enquanto a unidade será reconstruída

Nesta sexta-feira, 9 de abril, a comunidade do Jardim Gralha Azul irá conhecer o projeto de construção da nova da Escola Municipal Deputado João Leopoldo Jacomel. O prédio atual está em situação precária e não comporta mais reformas, necessitando urgente de uma nova edificação. Os recursos para a obra virão através de uma parceria firmada entre a Prefeitura de Araucária e o Governo do Estado. Enquanto isso, os alunos das turmas do Infantil 5 serão transferidos para o CMEI Maria Izabel e as demais turmas irão para a Escola Ibrahim, no bairro Fazenda Velha. A mudança é temporária, segundo a SMED. A Prefeitura vai fornecer o transporte para levar as crianças. Os pais não aprovaram muito a ideia, e estão reclamando que o Ibrahim fica muito distante das casas e que as crianças são muito pequenas para ir de ônibus.