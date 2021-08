Ameaça a ex-esposa com um canivete e acaba detido

Na segunda-feira, 16 de setembro, por volta das 15 horas a Polícia Militar recebeu o chamado de uma mulher na rua Zilda Arns, no bairro Capela Velha, que tinha sofrido sérias ameaças do ex-marido. A vítima contou que o ex estava com um canivete e a teria segurado pelo braço, em via pública, ameaçando cortar sua garganta. Mesmo em pânico, ela disse que conseguiu se livrar dele e chegar à casa de uma vizinha, onde pediu ajuda. Ainda segundo a mulher, na noite anterior o ex-marido já teria feito ameaças e a agredido com tapas na cabeça.

A vítima manifestou interesse em registrar queixa contra o homem e solicitou uma medida protetiva, já que as ameaças e agressões tem sido frequentes. Diante dos fatos, o agressor recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos necessários. Ao revistar o homem, a polícia também encontrou um canivete na sua cintura, comprovando o relato da vítima. A arma branca foi apreendida.

Publicado na edição 1275 – 19/08/2021