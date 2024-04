Anvisa vai proibir a venda de álcool líquido 70% a partir de 30 de abril; saiba o motivo!

Você sabia que o álcool líquido 70%, aquele que foi bastante utilizado pela população durante a pandemia, terá venda proibida no mercado? É isso mesmo! A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou que o álcool líquido 70% não seja mais comercializado em supermercados, farmácias e outros estabelecimentos do país a partir do dia 30 de abril.

A comercialização do álcool líquido 70% era proibida há mais de 20 anos, por causa da sua alta inflamabilidade, mas foi flexibilizada pela agência com a pandemia da Covid-19. Mas é importante ressaltar que a determinação da Anvisa não envolve o álcool 70% em gel.

Segundo a resolução da Agência Nacional, a liberação da venda direta ao consumidor do álcool 70%, na forma líquida, era válida até 31 de dezembro de 2023, mas como ainda há estoques nas prateleiras, a medida foi flexibilizada e o produto poderá ser vendido até o próximo dia 29 de abril.

O álcool etílico em concentração inferior a 54º GL (no caso 46º), é a alternativa para os consumidores e segue disponível para venda. Eles ainda podem optar por outros produtos desinfetantes que não contêm álcool, mas que também são eficazes contra germes, incluindo o vírus da Covid-19.