Aos 40 anos, servidor da Câmara de Vereadores morre vítima de Covid-19

Compartilhe esta notícia:

A direção da Câmara de Vereadores confirmou na noite desta terça-feira, 16 de março, o falecimento de Wilson Neves das Chagas Junior, 40 anos.

Ele era servidor comissionado do Poder Legislativo, não tinha qualquer tipo de comorbidade, tendo começado a sentir os primeiros sintomas da doença no dia 17 de fevereiro. Infelizmente seu quadro evoluiu para uma internação e, dez dias depois, em 27 de fevereiro, precisou ser transferido para um leito de UTI do Hospital do Rocio, em Campo Largo.

Wilson Junior integrava a equipe do vereador Eduardo Castilhos (PL) desde o início do ano, quando o pastor assumiu o mandato. “O Wilson, mas do que assessor, era um amigo que acreditava no nosso projeto e se dedicava diuturnamente em construirmos uma cidade melhor. É uma perda muito grande para todos nós”, pontuou o edil.

Em razão do falecimento do servidor, a direção da Câmara suspendeu o expediente na sede do Poder Legislativo nesta quarta-feira, 17 de março. A sessão plenária que estava marcada para acontecer às 9 de amanhã ficou para quinta-feira (18), também às 9h.

No Facebook, o falecimento de Wilson Junior fez com que dezenas de pessoas postassem mensagens de pêsames aos amigos e familiares. Wilson frequentava a Igreja do Evangelho Quadrangular do jardim Plínio, que postou em sua página a seguinte mensagem de luto: “Hoje a família da IEQ Jd Plínio está em luto. Informamos o falecimento de Wilson Chagas Junior, um pai dedicado, filho querido e amado. Dedicou sua vida e seus talentos a fazer a obra, e hoje foi ao encontro do Senhor. Dizem que a morte faz parte da vida, mas essa é uma realidade com a qual nunca nos acostumaremos, sabe por quê? Simplesmente pelo fato de que não fomos criados para morrer!”.

Wilson era divorciado e deixou um filho de 13 anos.