Apenas 2% dos estudantes de Araucária fizeram a validação do cartão Educard para uso este ano

Até o início de janeiro, apenas 145 estudantes validaram o cartão do Programa Passe Livre Estudantil – Educard – isso corresponde a 2% da demanda realizada no passado na cidade. Em 2019 eram quase 8 mil inscritos que utilizavam o cartão. A Secretaria Municipal de Educação de Araucária (SMED) orienta que os pais não deixem para a última hora e agendem assim que possível a validação do cartão para que não haja aglomeração quando for definida a data de retorno das atividades presenciais nas unidades educacionais. O processo para 2021 começou a ser realizada no final do ano passado.

O ato, com agendamento prévio pelo link (CLIQUE AQUI), ocorre no Terminal Central de Araucária (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 356 – Centro). Mas, antes, é preciso que pais/responsáveis façam a solicitação do cartão na unidade educacional (escola ou CMEI). Dessa vez, se for apenas atualização do cartão, NÃO é necessário levar a criança para atualizar a foto no Terminal Central. A foto só ocorrerá para quem faz o cartão pela 1ª vez (a emissão da 1ª via é gratuita. Em caso de perda do cartão e solicitação de novo, o custo é de R$ 5,00).

No mesmo link disponível no site da Prefeitura há informações sobre documentos necessários e outras orientações. O cartão de transporte escolar gratuito é destinado a alunos da Educação Infantil ao Ensino Médio, matriculados em escolas públicas de Araucária (incluindo turmas de EJA e Ceebja).

A isenção prevista no Educard corresponde ao período em que o estudante frequenta a unidade educacional. O cartão só pode ser utilizado em dias letivos, conforme calendário escolar. O benefício do passe livre estudantil é de caráter pessoal e intransferível, sendo proibida a sua cessão, venda, permuta ou empréstimo a outra pessoa. O uso indevido do cartão do Programa Passe Livre Estudantil pode ocasionar em bloqueio do benefício. O pai/mãe/responsável que leva a criança de até 12 anos para a unidade educacional também tem direito à isenção de transporte coletivo para levar e buscar (é preciso também realizar cadastro/atualização).

Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato com o Departamento de Transporte Escolar por meio do WhatsApp: (41) 3901-5258.

