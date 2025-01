Após discussão com a esposa, homem é preso por pilotar moto embriagado

Na tarde da última quarta-feira, 29 de janeiro, a Guarda Municipal de Araucária atendeu uma ocorrência envolvendo embriaguez ao volante na Avenida das Araucárias.

Os agentes estavam realizando um patrulhamento pela região, quando avistaram um motoqueiro pilotando no sentido contrário da via, além de estar em alta velocidade, sem capacete e realizando direção perigosa.

Foi feita a abordagem com sinais sonoros, mas o sujeito não obedeceu à ordem de parada. Por cerca de 300 metros, a equipe realizou o acompanhamento desse motociclista, até que ele parou a moto e caiu no chão ao desembarcar.

Quando foi abordado, os agentes perceberam que ele estava com ferimentos leves pelo corpo. O sujeito relatou que alguns momentos antes havia caído da motocicleta. Ele apresentava sinais de embriaguez, além de estar todo sujo, devido à queda anterior.

Ao ser questionado, o homem relatou que havia brigado com a esposa. Após essa discussão, ele bebeu e saiu com a motocicleta, que está no nome dela. Foi oferecido duas vezes o teste de bafômetro, o indivíduo recusou em ambas, onde na segunda vez, gritou e ofendeu os agentes.

Devido a essa situação, foi necessário o uso de algemas para contê-lo. Além disso, foi verificado que o homem não possuía carteira de habilitação. Ele recebeu voz de prisão, sendo levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em seguida encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.