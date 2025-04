Araucária abre no dia 22 de abril as inscrições para cursos gratuitos em parceria com o Senac

A Prefeitura de Araucária vai abrir inscrições para quatro cursos gratuitos oferecidos em parceria com o Senac. As formações, todas na modalidade de Educação a Distância (EAD), abrangem os temas: cozinha brasileira, boas práticas para serviços de alimentação, maquiagem e penteados para noivas, além de unhas decoradas.

As inscrições começam no dia 22 de abril e vão até 9 de maio, ou até que todas as vagas sejam preenchidas. O cadastro deve ser feito presencialmente na Agência do Trabalhador (Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego), localizada na Rua Álvaro Linhares Ehlke, 333, no bairro Sabiá. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 16h30. Para mais informações, o WhatsApp é (41) 3614-1650.

Para participar, o aluno precisa ter um endereço de e-mail válido, acesso a computador ou dispositivo móvel com navegador e conexão à internet. As instruções para início dos cursos e acesso à plataforma serão enviadas por e-mail. O conteúdo estará disponível no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), e os alunos receberão, no primeiro dia de aula, uma mensagem de boas-vindas com orientações detalhadas.

Carga Horária e Requisitos

Cozinha brasileira – 20 horas: idade mínima 16 anos, ensino fundamental completo, conhecimentos básicos em preparação de alimentos.

Boas práticas para serviços de alimentação – 16 horas: idade mínima 18 anos, ensino fundamental completo.

Maquiagem e penteados para noivas – 20 horas: idade mínima 16 anos, ensino fundamental completo, conhecimentos básicos em maquiagem e penteados.

Unhas decoradas – 20 horas: ensino fundamental completo.

Para efetivar a inscrição, é obrigatória a apresentação dos documentos originais de CPF e RG, além de cópias de RG (do responsável, no caso de menores), CPF, comprovante de endereço atualizado, certidão de nascimento ou casamento e histórico escolar ou declaração de escolaridade. Candidatos menores de idade devem estar acompanhados por um responsável legal no momento da matrícula.

Edição n.º 1461.