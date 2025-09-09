Com mais de cinquenta anos de história, o grupo Rio Verde segue investindo na expansão da rede e revitalização das lojas já existentes. Dois exemplos desta procura constante pela modernização são as filiais do Harger Atacado & Varejo de Almirante Tamandaré e de Araucária, que estão sendo reformadas.

Em Almirante Tamandaré, inclusive, a obra já está pronta e será entregue aos clientes nesta quarta-feira, 10 de setembro, às 8h. A loja foi totalmente repaginada. Entre as novidades estão a instalação de uma padaria, que vai possibilitar a fabricação de pães e doces no próprio local.

Preocupação constante da direção da empresa, o açougue também ganhou uma atenção especial na reforma, sendo que a área de balcão praticamente dobrou de tamanho, passando de 7 para quase treze metros.

Além dos novos setores, toda a loja ganhou uma repaginada, fazendo com que a área de compras ficasse mais moderna e acolhedora. As novidades, aliás, incluem até um restaurante que funcionará anexo ao atacarejo, aumentando ainda mais as opções de serviços a comunidade tamandareense.

Já na parte externa a atenção foi voltada para a área de estacionamento, que dobrou de tamanho. Foram criadas mais 200 vagas, fazendo com que o Harger tenha agora capacidade para estacionamento de até 400 veículos.

A loja do Harger em Almirante Tamandaré fica na Rodovia dos Minérios, nº 1314, no bairro Bonfim. “A loja ficou muito bonita. Fechamos neste início de semana para poder preparar tudo para essa reinauguração, que vai ter muitas promoções e atrações para quem vir prestigiar. São todos muito bem-vindos”, convidou a direção do Harger.

Araucária

Assim como em Almirante Tamandaré, a filial Araucária do Harger também será totalmente reformada. O objetivo dos trabalhos é revitalizar a área de vendas, ampliar o açougue e instalar uma padaria própria. A expectativa é que as obras comecem nas próximas semanas e sejam concluídas até o final do ano.