Ben Hur Custódio de Oliveira (União) e Ricardo Teixeira (Republicanos) visitaram o presidente da Câmara de Araucária, Eduardo Castilhos (PL) na tarde desta segunda-feira, 22 de setembro.

O encontro acontece poucas horas após o encerramento do julgamento do recurso no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) nesta segunda-feira, 22 de setembro, que confirmou a anulação dos votos do Solidariedade nas eleições municipais de 2024.

Como consequência desse julgamento os vereadores Professor Valter e Leandro da Academia, ambos filiados ao Solidariedade, perderam seus mandatos.

A expectativa é a de que a Justiça Eleitoral comunique à Câmara nos próximos dias determinando que seja dado posse a Ben Hur e Ricardo Teixeira.

A visita de hoje, de acordo com o presidente da Câmara, foi de cortesia, sendo que Ben Hur e Ricardo Teixeira ressaltaram que quando da assunção de seus mandatos trabalharão para honrar os votos que receberam nas eleições do ano passado, sempre buscando construir uma pauta construtiva para a cidade.

Na oportunidade, Castilhos ressaltou que – enquanto chefe do Poder Legislativo – fará o que a lei determinar e que o importante nesse momento é aguardar as etapas que estão por vir. “Tivemos uma conversa republicana. Ambos já foram vereadores e conhecem a Casa. Nosso objetivo maior é trabalhar sempre em prol da cidade. É isso que precisa nos mover”, ressaltou.

No julgamento de hoje o TRE manteve o entendimento de que o Solidariedade fraudou a cota de gênero nas eleições de 2024. Fez isso ao inscrever um homem gay como se fosse mulher Trans. Da sentença ainda cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). a legislação, no entanto, tem entendido que esse recurso não se dá com efeito suspensivo. Logo, a tendência é que o entendimento do órgão colegiado TRE precisará ser cumprido imediatamente.