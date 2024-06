Aposta de Araucária acertou a quina da Mega nesta semana

Foi por pouco que um morador de Araucária não acertou as seis dezenas do concurso nº 2739 da Mega-Sena, sorteado nesta quinta-feira, 20 de junho.

A aposta feita na Olímpio Loterias acertou cinco das seis dezenas e levou um prêmio de R$ 81 841,86, o quase milionário jogou um único bilhete com sete dezenas.

O concurso desta quinta-feira acabou não tendo ganhador e o prêmio principal acumulou para R$ 86 milhões. As dezenas sorteadas foram 19 – 25 – 37 – 45 – 47 – 53. O novo sorteio ocorrerá nesse sábado, 22 de junho.

Na Mega-Sena é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. A aposta simples, com seis números, custa R$ 5. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.