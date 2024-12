Apresentação no Teatro da Praça marca final de ano de turmas de curso de violão da SMCT

Na última sexta-feira, 6 de dezembro, a Secretária Municipal de Cultura e Turismo realizou o encerramento do curso de violão no Teatro da Praça.

O evento foi com os alunos do professor Jair, e neste sábado (07) será realizado a finalização do curso de violão com o professor João, junto com os alunos do curso de teclado com a professora Crista.

As aulas são realizadas na Casa da Cultura, no CEU no bairro Capela Velha, e na Aldeia da Solidariedade no Parque Cachoeira.

Mostras

Além disso, acontecerá uma mostra dos cursos de desenho e pintura em tela, onde serão expostos os trabalhos criados durante o ano de 2024, pelos alunos das professoras Simone Artiolli e Mara Cunha. A visitação será de 18/12 a 28/02, na Casa da Cultura Jacqueline Machado Carteri, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. A abertura será no dia 18/12 às 15h.

No dia 13 de dezembro, às 15h, acontecerá a abertura da mostra de cerâmica e fusing em vidro no Museu Tingüi-Cuera. A visitação será de 13/12 a 23/02, com horário de segunda a sexta-feira sendo das 8h às 12h e das 13h às 17h, e no final de semana sendo das 13h às 17h. Nessa mostra serão expostos os trabalhos realizados durante o ano na Aldeia da Solidariedade, pelos alunos das professoras Andreia Almeida e Elisiane Piano.

Serviço

Para participar dos cursos, é necessário ser morador de Araucária, além disso, cada curso possui idade mínima. Os cursos são anuais, e as matrículas são abertas no início do ano, conforme calendário publicado em edital e divulgado no site da prefeitura. Para mais informações, ou em caso de dúvida, entrar em contato com o número (41) 3614-7641.