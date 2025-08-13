O estado do Paraná contabilizou 195.870 inscritos confirmados para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Uma novidade dessa edição foi a inscrição pré-preenchida de 107.131 estudantes concluintes do ensino médio da rede pública, dos quais 72.238 confirmaram a participação (67,43%). Do total de inscritos no estado, 103.150 são isentos e 92.720 são pagantes.

Desse total, 3.494 candidatos inscritos são de Araucária, sendo 3.012 inscrições já confirmadas e 1.350 de estudantes concluintes do ensino médio. Em 2024, o Município registrou 3.352 inscritos, sendo 2.838 confirmados e 1.406 de concluintes do ensino médio. Uma diferença de apenas 142 candidatos, considerando o número total de inscritos.

Os números correspondem ao balanço divulgado no final de julho pelo Ministério da Educação (MEC), por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Ainda de acordo com o levantamento, o exame registrou 4,8 milhões de inscritos no país, um aumento de 11,22% em comparação com 2024.

As provas do Enem serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro (dois domingos), nas 27 unidades da Federação. O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, o Enem se tornou a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni).

Instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes. Os resultados são utilizados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetro para acesso a auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Os resultados individuais do Enem também podem ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep para aceitar as notas do exame. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal.

