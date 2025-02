Araucária recebe a 1ª Corrida das Indústrias neste final de semana!

No dia 16 de fevereiro, acontece a 1ª edição da Corrida das Indústrias, patrocinada pela Valmet em celebração aos seus 65 anos no Brasil. Com modalidades de 5 km, 10 km e Corrida Kids, o evento visa promover saúde, bem-estar e integração entre colaboradores, suas famílias e a comunidade.

Data: 16 de fevereiro (domingo)

Horário: 8h

Inscrição: R$ 50 + 1kg de alimento

Além do “Kit do Corredor” e medalha para todos que completarem a prova, os três primeiros colocados receberão troféus!

Para mais informações, entre em contato pelo e-mail comunicacao@sportion.com.br ou pelo WhatsApp (41) 99151-4110.