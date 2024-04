Araucária recebe a Operação Mulher Segura lançada pela SESP/PR

Uma operação lançada esta semana pela Secretaria de Estado Segurança Pública para reforçar a segurança das mulheres, chegou em Araucária.

O lançamento da Operação Mulher Segura no Município aconteceu na noite desta quarta-feira (10/04), na Aeciar – Associação das Empresas da Cidade Industrial de Araucária, com a presença de representantes das forças policiais, que também apresentaram ações, projetos e resultados obtidos no combate à violência doméstica.

Entre as autoridades presentes no evento estavam o secretário de estado da Segurança Pública Cel. Hudson Leôncio Teixeira, o chefe do Estado Maior do 6º Comando Regional Ten. Cel. Carlos Assad Mady, o comandante do 17º Batalhão de Polícia Militar Maj. Luciano José Ribeiro Romão, o delegado da Delegacia da Mulher de Araucária Eduardo Kruger, o coordenador estadual dos Conselhos Comunitários de Segurança (Ceconseg) Cel. Chehade Elias Geha, do Subchefe da Ceconseg Maj. Ronaldo Carlos Goulart, e representantes dos poderes Executivo e Legislativo Municipal.

Sobre a Operação

A operação da SESP vai contar com apoio de outras áreas do governo estadual e atuará em quatro frentes para garantir a segurança das mulheres: palestras, reforço do cumprimento de mandados judiciais em aberto contra os agressores, visitas às vítimas e aos agressores para acompanhamento das ocorrências, além de monitoramento de quem já é acusado ou condenado por violência contra a mulher.

A ação começa em 22 de abril e vai até setembro. As palestras serão feitas por policiais e outros profissionais, abordando temas como prevenção de crimes, enfrentamento da violência doméstica, empoderamento, autodefesa, entre outros. Haverá também palestras ao público geral sobre a conscientização de combate à violência contra a mulher.

O trabalho de conscientização será executado nas 32 cidades paranaenses com mais casos de violência contra mulher. Além das palestras, haverá cumprimentos de mandados em abertos de casos de violência doméstica, sexual, de não pagamento de pensão alimentícia, entre outras. Os cumprimentos de mandados serão reforçados pela Polícia Civil, comandadas pelas Delegacias da Mulher, com o apoio da Polícia Militar – incluindo as patrulhas Maria da Penha e Rural. A Polícia Civil também vai acompanhar mais de perto o dia a dia das mulheres vítimas de violência e seus agressores. A operação vai visitar ambas as partes no objetivo de evitar a reincidência de crimes contra a mulher.

A Operação Mulher Segura também vai atuar em conjunto com o Comitê Interinstitucional de Enfrentamento às Violências contra as Mulheres do Paraná. Instituído no fim de fevereiro, o comitê tem objetivo não só de combater a violência, mas também de qualificar o atendimento a mulheres em situação de violência.