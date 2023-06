Araucária sedia encontro regional do MDB

A direção municipal do MDB recebeu na última sexta-feira, 16 de junho, emedebistas de diversas cidades da região para um encontro regional.

A reunião foi comandada pelo ex-prefeito Olizandro José Ferreira, cacique maior do MDB em Araucária. Além dele, o deputado estadual Anibelli Neto também ciceroneou os colegas de partido que vieram de municípios do entorno.

De acordo com Anibelli, esse foi o quinto encontro do tipo realizado pelo MDB ao longo dos últimos meses. O objetivo dessas reuniões é acelerar a preparação dos filiados para as eleições do ano que vem, aproximando lideranças regionais para que possam discutir o cenário político nacional, estadual e municipal, trocando experiências que possam ser colocadas em prática nos próximos pleitos.

No encontro da última sexta estiveram presentes representantes do MDB de cidades como Lapa, Contenda, Balsa Nova, São Mateus do Sul e Cruz Machado.

Anfitrião da noite, o ex-prefeito Olizandro relembrou um pouco da história do MDB em Araucária e afirmou que deseja ver o partido novamente protagonista da política local. “Esse não é um encontro de lançamento de pré-candidatura, nem nada assim. É um encontro de pessoas que se identificam com o MDB e querem que ele volte a ser grande e só vamos conseguir isso conversando com mais e mais pessoas sobre política e sobre Araucária”, pontuou.

Também durante a roda de conversa, a direção estadual e municipal do MDB homenageou emedebistas históricos da cidade, entre os quais Rogério Kampa, Noeli Inês Inckot, Orlando de Jesus Ferreira, Luiz Antônio Biscaia e Carlos Alberto de Carvalho.

Foto: Marco Charneski.

Edição n. 1368