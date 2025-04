Araucária terá vacinação nas escolas e cronograma será divulgado nos próximos dias

O Governo do Paraná lançou, nesta segunda-feira (14/04), a Campanha de Vacinação nas Escolas, uma iniciativa coordenada pelas secretarias de Estado da Educação (Seed) e da Saúde (Sesa). A força-tarefa que vai atuar nesta campanha envolve mais de 7 mil escolas públicas e 500 instituições privadas nos 399 municípios.

A campanha segue até 31 de maio e tem como meta reforçar a imunização de aproximadamente 2,4 milhões de estudantes da rede pública de educação básica, além de alunos da rede privada, em uma ação inédita. A ação contempla a aplicação de vacinas contra Influenza, Febre Amarela, Covid-19 e HPV, além da atualização de imunizantes como pentavalente, DTP (tríplice bacteriana), poliomielite e pneumocócica 10.

Em Araucária, a Campanha de Vacinação nas Escolas já está sendo articulada. A Secretaria Municipal de Saúde está alinhando os detalhes com a Secretaria Municipal de Educação para que o calendário de vacinação seja definido e para que as escolas comecem a discutir com os alunos a importância das vacinações do Calendário Nacional. Na sequência, a vacinação vai acontecer nas unidades escolares, e o cronograma será divulgado nos próximos dias.

Como vai funcionar

A vacinação será realizada dentro das próprias instituições de ensino, mediante autorização dos pais ou responsáveis. As carteiras de vacinação serão avaliadas pelas equipes de saúde para identificar quais imunizantes devem ser aplicados em cada aluno. As Unidades Básicas de Saúde serão responsáveis por organizar, junto às escolas, um cronograma específico, conforme a realidade de cada localidade.

Segundo a Secretaria de Estado da Educação, a campanha representa uma importante ação para ampliar o acesso à vacinação dos estudantes. Isso porque muitos pais têm rotinas de trabalho que dificultam a ida a uma unidade de saúde. Com a autorização, a aplicação nas escolas facilita esse cuidado essencial. “Os professores atuam na conscientização sobre os benefícios das vacinas, e as equipes pedagógicas reforçam essas informações junto às famílias. O mais importante é garantir que todos os alunos estejam protegidos”, afirmou a SEED.

O termo de consentimento e a apresentação da caderneta de vacinação são obrigatórios para a aplicação das vacinas nas escolas. Os pais ou responsáveis que não autorizarem a imunização deverão apresentar, no prazo de até 30 dias, a declaração de atualização vacinal emitida por uma unidade de saúde.

Edição n.º 1461.