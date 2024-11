Araucária vai receber Campeonato Brasileiro de Dardos e Qualifier Nacional

Na próxima semana, no dia 09 de novembro, será realizado o 1º Campeonato Brasileiro de Dardos em Araucária. Além disso, no dia 10 de novembro, também acontecerá um Qualifier Nacional, valendo vaga para competir no Caribe em 2025. Ambos os eventos serão realizados na Oka Pizza Bowling, na Avenida Archelau de Almeida Torres, n.º 1170, no bairro Iguaçu.

As duas competições estão recebendo apoio na organização de um grupo de jogadores, sendo um deles Erick Moser. Ele explica que o campeonato será realizado em duas etapas: as chaves e o mata-mata. “Foram feitos 22 torneios ao longo do ano, para definir cabeças de chaves. Participando de qualquer uma dessas etapas ranqueadas, o jogador se habilitava a jogar no brasileiro”, explica.

Atualmente são 26 inscritos que vão competir, sendo 22 jogadores de fora do estado do Paraná. As inscrições vão até o dia 07 de novembro, e Erick comenta que a expectativa é reunir aproximadamente 32 jogadores. Ele ressalta que o campeonato do dia 09 é válido apenas para os jogadores que foram ranqueados nos torneios.

“O Qualifier é uma vaga que o Brasil possui para jogadores poderem competir no Caribe. Se for campeão, consegue uma vaga para jogar na Europa. O Qualifier será direto no mata-mata, e os dois primeiros serão classificados para jogarem no Caribe”.

Para a competição do dia 10, qualquer pessoa pode se inscrever, só precisa pagar o valor da inscrição, que pode ser feita através do grupo de WhatsApp da competição. Para acessar o grupo, basta enviar uma mensagem para o Instagram @OBDardos.