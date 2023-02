Araucária vence o Azulim Gabarito e no sábado (25) enfrentará o Manaus Vôlei

O time de voleibol masculino SMEL Araucária/Aspma/Berneck conquistou a sua quarta vitória na Superliga B no jogo contra o Azulim Gabarito/Monte Carmelo, realizado na quarta-feira (15/02), no Ginásio Joval de Paula Souza, no Parque Cachoeira. Mais uma vez a equipe testou o coração dos torcedores, perdeu os dois primeiros sets, virou o placar e conseguiu vencer no tie break, com parciais de 23/25, 19/25, 25/21, 25/18 e 15/12).

Com esse resultado o time chegou aos 10 pontos e está em 3º na tabela de classificação com quatro vitórias e uma derrota, atrás apenas do Azulim (12) e do Joinville (11).

“Vínhamos de uma derrota contra o Chapecó e quando retomamos os treinos, conversamos muito para reencontrar o foco e enfrentar o líder e único invicto da competição o Azulim Gabarito/Monte Carmelo. A equipe deles é muito forte e qualificada, foi um jogo duríssimo e nos dois primeiros sets não conseguimos neutralizá-los.

A partir do terceiro set conseguimos fazer algumas mudanças táticas que surtiram efeito e o apoio da torcida nos empurrou para mais uma virada épica em casa. Agradeço a comissão técnica, que fez um trabalho espetacular nesse jogo e graças a isso levou o time a mais essa conquista. Agora vamos em busca de mais uma vitória. Treinamos direto no carnaval para enfrentar o Manaus Vôlei fora de casa, em mais um jogo que promete ser dificílimo”, disse o técnico Everson Ribeiro.

A partida contra o Manaus será no próximo sábado (25/02), às 19h30, na Arena Amadeu Teixeira, na casa do adversário.