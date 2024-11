Araucária Vôlei garante medalha de bronze no Paranaense Sub-19

O Araucária Vôlei/Smel terminou a participação no Campeonato Paranaense Sub-19 masculino, Série A, em terceiro lugar. A fase final da competição foi realizada entre os dias 15 e 17 de novembro, em Maringá, com as 10 melhores equipes do estado. Além do título coletivo, a equipe teve um atleta na Seleção do campeonato.

“A equipe está de parabéns pela evolução durante a competição, pois foi um ano difícil com pouco tempo de treino e mesmo assim conquistamos uma medalha na elite do voleibol paranaense que é muito difícil”, disse o técnico Everson Ribeiro.

Com desfalques no grupo, devido a lesões, o treinador contou que utilizou dois atletas da categoria Sub-16, mas isso não diminuiu a qualidade do time. Satisfeito com o desempenho dos meninos, o técnico acredita que o ano foi positivo para as categorias de base do Araucária Vôlei, já que em todas as categorias disputadas o grupo se classificou entre as quatro melhores equipes do estado. “Isso mostra que o trabalho vem sendo bem desenvolvido e também a qualidade desde a iniciação feita pelo projeto NIVEA, até o alto rendimento executado no CEX (Centro de Excelência Araucária Vôlei).

Para o capitão Luan Kihara, o campeonato foi difícil, mas a determinação da equipe foi fundamental para a conquista do terceiro lugar. “Entramos com foco nos playoffs, totalmente diferente da fase classificatória, e demos o nosso melhor como equipe, sendo decidido nos detalhes. Sempre importante a gente se manter no topo da tabela, por isso, ganhar o bronze é gratificante”, comentou.

Além do título coletivo, o atleta João Arthur Farias foi eleito o melhor ponteiro do Campeonato Paranaense Sub-19. “Com certeza é algo que me motiva muito. Eu imaginava que tinha chances de ganhar, porém tentava não criar tanta expectativa. Fazia tempo que eu não ganhava um Troféu Paulãozinho, então eu estou muito feliz com esse prêmio”, disse João.

Edição n.º 1442.