Araucária Vôlei/Smel vence o Ibiporã e segue na liderança do Paranaense

O Araucária Vôlei/Smel recebeu em casa o time do Ibiporã no domingo (11/08), e aplicou um 3×0 no visitante. As parciais foram de 25/19, 25/23 e 25/17, e com este resultado a equipe araucariense confirmou sua liderança na competição, com 23 pontos. Os torcedores lotaram o Ginásio Joval de Paula Souza e foram ao delírio com mais esta vitória do time, que até agora se mantém invicto.

Como o calendário do Paranaense possui um intervalo prolongado entre os jogos, a equipe araucariense só voltará a jogar no dia 29 de setembro, às 16h, contra o AAAEF/Londrina. Depois voltará em quadra no dia 05 de outubro, às 19h, para enfrentar o Foz do Iguaçu.

No dia 20 de outubro o time jogará contra o PM Toledo, às 16h; no dia 23 de outubro o adversário será o São José dos Pinhais, às 20h; e finalmente no dia 10 de novembro o Araucária enfrentará o AMVP. Todos os jogos serão em casa, no Ginásio Joval de Paula Souza. Lembrando que os horários podem sofrer alterações.

Nesse intervalo de tempo até o próximo confronto, a equipe irá disputar uma competição nacional. Será a 72ª edição dos Jogos Universitários Brasileiros de 2024 (JUBS), que acontecerão em Brasília, de 8 a 19 de outubro.

