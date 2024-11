Araucariense atuou como Oficial Técnico na Copa do Mundo de Triathlon

Mais de 80 triatletas de 19 países disputaram, no sábado (9/10), a Copa do Mundo de Triathlon (World Triathlon Cup), em Brasília (DF). A competição foi promovida pela Confederação Brasileira de Triathlon (CBTRI), em parceria com o Ministério do Esporte. Do Brasil, Manoel Messias foi o vencedor da categoria masculina e Vittoria Lopes a melhor colocada do país na prova, ao chegar na oitava posição.

Também do Brasil, o araucariense Alexandre Sobânia foi convocado pela World Triathlon, através da Confederação Brasileira, a atuar como Oficial Técnico na competição. Para quem não sabe, o papel de um OT é assegurar que a prova ocorra dentro das normas estabelecidas, garantindo que seja justa e segura para todos os participantes.

A este profissional também cabe a função de tomar decisões rápidas e precisas sob pressão, principalmente em situações que podem impactar o resultado ou a segurança; e fazer a avaliação de segurança nos arredores do evento, como chegada, área de transição e percurso.

“O Oficial Técnico é o profissional que precisa garantir que a competição siga o padrão World Triathlon, entidade internacional que rege a modalidade no mundo. Para exemplificar melhor, seria como garantir o padrão FIFA na Copa do Mundo de futebol”, explica Alexandre.

Edição n.º 1441.