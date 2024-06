Araucariense busca patrocinadores para participar do Campeonato Brasileiro de Hipismo

A araucariense Luana Isabelly Bueno Coutinho, de 17 anos, detentora de vários títulos importantes no hipismo, está em busca de patrocinadores para apoiar sua participação no próximo Campeonato Brasileiro da modalidade, que ocorrerá no dia 25 de julho, na Sociedade Hípica Paranaense, em Curitiba.

Desde os seus cinco anos de idade, Luana vem desenvolvendo a paixão pelo hipismo no Centro Hípico Charrua, no Tatuquara, em Curitiba. Em fevereiro do ano passado, conquistou a medalha de prata em ambos os dias de competição na categoria Escola 0,80m, além do primeiro lugar por equipe no Ranking Rocha Top. Nos meses seguintes, Luana continuou a surpreender, conquistando premiações em diversas categorias, como Aspirantes 0,90m e 1m, tanto em provas individuais quanto por equipe.

Ao longo do ano, ela acumulou uma série impressionante de conquistas, incluindo medalhas de bronze, prata e ouro em várias competições, demonstrando sua consistência e determinação em alcançar o sucesso no esporte. Agora, com o Campeonato Brasileiro de Hipismo se aproximando, Luana busca apoio financeiro para cobrir os custos associados à competição, incluindo alimentação e taxas de inscrição.

Com o histórico de conquistas e a expectativa de crescer ainda mais dentro do hipismo, a jovem busca parceiros que compartilhem dessa visão e que possam ajudá-la a alcançar seus objetivos. Atualmente ela conta com apoio da Agropiska, que fornece alimentação para os cavalos; Móveis Coutinho; Boteko do Tico; Irineu Cantador; Auto Escola Pratense; e Vital Produtos para Saúde, de Guarapuava. Se você ou sua empresa estão interessados em apoiar a carreira da Luana, entre em contato através do e-mail: luanaisabellycoutinho2@gmail.com ou pelo telefone (41) 99862-6306.