Araucariense está em Antologia Poética Internacional

Adrielli agora vai se dedicar à poesia e faz planos para projetos futuros. Foto: divulgação

A araucariense Adrielle Claraliz, de 33 anos, está em sua primeira antologia internacional, que será lançada no próximo dia 29 de maio, às 18h, pelo canal da Editora Mente Aberta, no youtube. Após o lançamento, o livro estará disponível para pré-venda no site https://www.editoramenteaberta.com.br/mulheres-poetas-antologia-internacional-pre-venda. O poema de Adrielle foi um dos selecionados em um dos concursos de maior destaque literário da Língua Portuguesa, o Concurso Nacional Poesia Livre 2021. Realizado em nível nacional, o concurso contou com mais de duas mil inscrições no ano passado. Após o julgamento do comitê, que analisou os trabalhos de 250 escritores, o poema escrito por Adrielle foi escolhido para compor o livro. Esta é segunda antologia da qual ela faz parte, a primeira foi “Novos Poetas – Concurso Poetize 2021” (Editora Vivara). Ela ainda fará parte das antologias “Entre Versos e Estrelas – Antologia Ecos Poéticos” (Editora Palavra e Verso); “100 Mulheres Escritoras” (Editora Mente Aberta) e “Quando a Voz Cala a Poesia Fala”, uma antologia independente. Além das coleções, a poetisa também lançará seu próprio livro, intitulado “Girassol no Olhar”, em comemoração a um ano do seu florescer na poesia.

A araucariense se julga uma pessoa muito tímida, reservada, mas é apaixonada pela arte, universo e natureza. “Escrevo os mais verdadeiros e puros sentimentos vivenciados na alma de um ser, para todos que transbordam flores nos olhos e exalam perfume na alma”, diz a jovem. Seu trabalho vem conquistando cada vez mais seguidores no Instagram @girassolnoolhar”.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1262 – 20/05/2021