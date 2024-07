Araucariense interpreta “Tema da Vitória” em homenagem a Ayrton Senna

O músico araucariense @danielderevecki fez uma singela homenagem ao piloto brasileiro #AyrtonSenna, que nos deixou tragicamente há exatos 30 anos.

A interpretação do Tema da Vitória por Daniel nos leva novamente as dezenas de manhãs de domingo que nos emocionamos com Senna mostrando ao mundo o talento brasileiro. Sem dúvida vale a pena acompanhar, curtir e compartilhar este vídeo.

“Tema da Vitória”

Composição de Eduardo Souto Neto

Arranjo e interpretação: Daniel Derevecki

Gravação: Heitor Derevecki (@heitor_derevecki)

Filmagem e edição: Vinicius Derevecki (@viniciusderevecki)

Gravado no @estudiodanielderevecki