Araucariense participa da versão brasileira do reality “Muquiranas”

Uma postagem feita no Facebook “Os Muquiranas Oficial” foi o que levou o carteiro araucariense Anderson Oliveira da Silva, 42 anos, a receber o convite para participar da versão brasileira do reality. No post ele mostra a customização de um guarda-chuva estragado que havia sido descartado, o reformando com outro guarda-chuva velho, também descartado, e ressalta a economia em não precisar adquirir um item novo a partir da reforma e engenhosidade em consertar o que encontra pelas ruas.

A versão brasileira de “Muquiranas” segue o formato do programa original lançado em 2012 pelo canal TLC, documentando pessoas que, ao contrário do desperdício comum na sociedade moderna, vivem no extremo oposto: a economia obsessiva.

Anderson e a esposa Joyce estão na primeira temporada do reality, no 8º episódio. A participação do casal foi gravada há dois anos, mas foi ao ar em 09 de agosto deste ano, na estreia da versão brasileira, e está disponível no canal fechado MAX (antiga HBO MAX). Para quem não tem o streaming da MAX, o episódio pode ser visto no YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=IAUc2wL1tio).

A Endemol Shine Brasil, que produz a versão brasileira para a Warner Bros, entrou em contato com o carteiro Anderson e começou a lhe perguntar sobre muitas coisas. Ele então contou sobre as várias maneiras que buscava para economizar, e disse que às vezes ele e a então namorada, costumavam levar a própria pipoca para o cinema. “Também mostrei algumas coisas aqui em casa, como exemplo o nosso capachinho de limpar os pés, que era o tapete de uma BMW, e outras que encontrei descartadas pelas ruas enquanto fazia as entregas”, contou Anderson.

O programa foi gravado no ano de 2022, Anderson era solteiro na época, por isso quando foi ao ar no dia 9 deste mês, algumas pessoas estranharam, acharam que era uma montagem, porque sabiam que ele e a Nega GG (apelido da esposa) na época solteiros, hoje são casados. “Nada que não pudesse ser explicado. Foi engraçado!”, brinca.

O carteiro ainda disse que revelou à produção ser um “viciado” em cashback’s, modalidade que dá o dinheiro gasto de volta, mas que essa parte da história foi suprimida na edição do episódio. “Eu e minha esposa gostamos de usar os cashback’s de 100%. Tanto é que já há algum tempo compramos sabão e amaciante sem gastar nenhum dinheiro. Já temos estoque para cerca de dois anos”, disse.

De bike pra não gastar muito

O programa “Muquiranas” focou no mochileiro viajante que economiza de todos os jeitos para poder conhecer o mundo. “Quando criança eu assisti ao filme Esqueceram de Mim, com o Macaulay Culkin, e cresci com essa vontade de viajar. “A grande sacada do programa foi gravar uma cicloviagem que eu e a Nega GG fizemos, onde economizamos na viagem e na estadia, pois optamos em acampar. A Nega GG não gosta muito de acampamentos, mas esta foi a maneira que encontramos de conhecer melhor os lugares, as culturas, de aprender mais, gastando menos”, conta.

As gravações aconteceram em Araucária, no bairro Campina da Barra, onde mora o casal, no trajeto (de bicicleta) até a Estância Casa na Árvore, em Contenda, e na própria estância, onde Anderson optou em acampar com a esposa ao invés de gastar mais com a hospedagem.

