Araucariense pede doações de doces para realizar ação de Natal com crianças carentes

O espírito natalino costuma fazer com que as pessoas estejam mais suscetíveis às boas ações quando chega o fim do ano. Mas nem todas agem dessa forma apenas na época do Natal. O morador do bairro Capela Velha, Alex Cabreira, é uma exceção à regra, porque está sempre realizando ações, independente de datas comemorativas. Ele vem fazendo isso há cerca de 15 anos, por conta própria, apenas com a ajuda da esposa e dos filhos, que se engajam na busca de arrecadações, separação e distribuição.

No ano passado o Alex atendeu cerca de 500 crianças no Natal e para este ano ele está planejando uma ação ainda mais grandiosa. “Em 2023 fiz pacotinhos com doces e distribuí em algumas comunidades carentes, mas este ano recebi a doação de umas canecas bem bonitas e pretendo enchê-las de doces. Nossa meta é atender cerca de mil crianças”, afirma.

O araucariense diz que muitas pessoas já conhecem seu trabalho social e por isso recebe doações com frequência. Usando o próprio carro, ele busca nos locais e depois se organiza com a entrega para que cheguem nas mãos de pessoas que realmente estão precisando. “Sou membro da Igreja Congregação Cristã do Brasil e não consigo parar com estas ações. Agora eu coloquei na cabeça que quero preparar mil kits de canequinhas com doces e estou em busca disso”, afirma.

Para atingir essa meta, Alex precisa de doações de pacotes de balas, bombons, pirulitos e outros doces para encher as canequinhas. “Conto com a solidariedade de todos. Com os doces em mãos, vamos preparar tudo, encher o porta-malas do carro e fazer a distribuição. Sempre me visto de Papai Noel, paro o carro dentro da comunidade e com a ajuda da minha esposa Josiane e dos meus filhos colocamos uma musiquinha para chamar a atenção e entregamos os kits para as crianças que vem até nós”, relata.

Cabreira trabalha como sushiman e disse que está cada vez mais difícil realizar suas boas ações, pois as contribuições estão em queda, ainda assim, não pretende desistir. “Eu comecei e agora não vou parar, nem que eu tenha que colocar dinheiro do meu bolso para concluir essa obra de Deus, que é ajudar os mais necessitados. Sei que tem bastante gente que faz esse tipo de ação, principalmente na época de Natal, alguns com muito mais recursos e estrutura que minha família, mas se cada um fizer o que está ao seu alcance, cada vez mais crianças serão atendidas”, declarou.

Se você deseja contribuir com a ação de Natal da família do Alex Cabreira, doando balas, pirulitos, bombons e outros doces, entre em contato pelos fones (41) 99929-7949 (Alex) ou (41) 99929- 5088 (Josiane).

Edição n.º 1438.