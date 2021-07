Araucarienses com 40 anos completos serão vacinados contra a Covid-19 nesta terça-feira, 13

Foto: Carlos Poly

A Prefeitura de Araucária convocou na tarde desta segunda-feira, 12 de julho, os cidadãos com 40 anos completos ou mais para receberem a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O público-alvo deve comparecer aos pontos de imunização a partir das 9h, levando um documento de identificação com foto, comprovante de endereço, CPF e a caderneta de vacinação na terça-feira, 13.

O ponto fixo de vacinação no Ginásio Joval de Paula Souza, voltado para as pessoas que vão sem veículo, funciona das 9h às 16h. No Parque Cachoeira, a campanha de imunização acontece dentro do sistema drive thru, com entrada pela Rua Rio de Janeiro, também das 9h às 16h.

Mais informações poderão ser obtidas por telefone no número 0800-642-5250, Disk Corona. O serviço funciona todos os dias da semana das 07h às 19h.

Texto: PMA e Redação