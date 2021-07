Araucarienses com 42 anos completos serão vacinados nesta sexta-feira, 9

Foto: Carlos Poly

Nesta sexta-feira, 9 de julho, um novo grupo será contemplado pela campanha de vacinação contra a Covid-19 em Araucária. De acordo com a convocação publicada pela Prefeitura na tarde de hoje, 8, os cidadãos de 42 anos completos ou mais devem procurar os pontos de vacinação das 9h às 16h, para receberem a primeira dose da vacina.

A Secretaria Municipal de Saúde esclarece que o ponto fixo de imunização, dedicado as pessoas sem carro ou moto, é o Ginásio Joval de Paula Souza. A vacinação dentro do sistema drive thru, onde não é preciso sair do veículo para receber a dose do imunizante, ocorre no Parque Cachoeira, com entrada pela Rua Rio de Janeiro.

Os aptos a receberam a primeira dose do imunizante precisam levar um documento de identificação com foto, comprovante de endereço e a caderneta de vacinação. Mais informações poderão ser obtidas por telefone no número 0800-642-5250, Disk Corona. O serviço funciona todos os dias da semana das 07h às 19h.

