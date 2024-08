Araucarienses relembram dia em que conheceram Silvio Santos pessoalmente

A morte de Silvio Santos, ocorrida no sábado (17/08) repercutiu no Brasil e em vários cantos do mundo. Afinal de contas, que levante a mão quem nunca assistiu a um programa do maior apresentador de todos os tempos. Feliz de quem teve a chance de um dia poder estar no seu palco e conhecê-lo pessoalmente. Feliz da jovem Kauanny Precibylovicz, moradora do Taquarova, e do ex-presidente da ACIAA e presidente de outras entidades Juscelino Katuragi. Os dois são araucarienses, e sim, tiveram a oportunidade de conhecer Sílvio Santos pessoalmente. Eles lamentaram profundamente a morte da figura mais importante do entretenimento da televisão brasileira.

Katuragi era comprador assíduo do carnê do Baú da Felicidade e foi sorteado para participar do programa Roda a Roda. Isso foi em 2005, inclusive a visita dele ao SBT foi noticiada pelo Jornal O Popular. Na época, ele disse ter ficado emocionado por conhecer Sílvio Santos, descreveu ser uma pessoa muito simpática, que antes da gravação ficou brincando com a plateia, contando piadas e mexendo com as pessoas.

Foto: Divulgação. Katuragi relembra da sua participação no programa Roda a Roda, quando conheceu Silvio Santos.

Katuragi viajou com tudo pago pelo SBT, incluindo as passagens aéreas, hotel e alimentação. Ele não tinha nada a perder, principalmente porque era uma ótima chance de conhecer Silvio e disputar uma bolada em dinheiro. Naquele dia ainda participou de uma visita guiada, onde conheceu toda a estrutura da emissora.

“Foi uma experiência incrível. Conheci ele pessoalmente e realmente foi super simpático com todos. Participei do programa Roda a Roda, fiquei em segundo lugar e ganhei um valor razoável na época (foram R$ 4mil). Uma pena termos perdido um grande comunicador”, disse Katuragi.

Kauanny, hoje com 14 anos, lembra com saudade do dia em que foi convidada por uma produtora de São Paulo para participar do quadro infantil “Jogo das Três Pistas”. Era sua grande chance de ficar frente a frente com Silvio Santos. A visita foi em 17 de fevereiro de 2019 e na época ela tinha apenas 9 anos. Cinco anos se passaram e Kauanny ainda guarda o vestidinho e o sapatinho que usou naquele dia, traje que recebeu muitos elogios do apresentador. “Lembro como se fosse hoje. Eu disse que queria ser atriz e o Silvio Santos falou (sempre sorrindo) que não era uma boa ideia, então eu disse que queria ser apresentadora, daí ele me encorajou e me motivou. Disse que nunca devemos desistir dos nossos sonhos”, recorda.

Foto: Divulgação. Kauanny arrasou no palco, usando o vestidinho e o sapato elogiados por Silvio Santos.

Ao receber a notícia da morte de Silvio Santos, Cristiane, mãe de Kauanny, declarou que a filha ficou bastante triste, e logo pegou o vestido e o sapato que foram elogiados pelo apresentador, tentando reviver aquele momento tão especial, que marcou sua vida para sempre.

"A Kauanny desde muito cedo se destacou por seu talento e desenvoltura em frente às câmeras. Minha filha ainda lembra das palavras do Silvio e sonha em ser apresentadora de TV.

