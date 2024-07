O árbitro da Federação Paranaense de Futebol – FPF, Luiz Alexandre Fernandes, foi o responsável pela arbitragem da final do Campeonato Municipal da Primeira Divisão – Primeirona 2024, ocorrida recentemente. A habilidade de Luiz na arbitragem também garantiu que ele fosse convocado para apitar o jogo de ida da final do Campeonato Paranaense da Segundona Divisão – Segundona, entre o Rio Branco e o Paraná Clube. A partida aconteceu no domingo (20/07) e quem venceu foi o Tricolor, por 1X0.

Para quem ainda não sabe, os árbitros são os guardiões das regras nos eventos esportivos, desempenhando um papel crucial na manutenção do fair play e da integridade do jogo. Este papel exige uma combinação de conhecimento técnico profundo das leis do jogo, habilidades de comunicação eficazes e uma excelente condição física para acompanhar o ritmo acelerado do jogo. Os árbitros são os tomadores de decisão em campo, e suas ações podem influenciar diretamente o resultado de uma partida.